شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر المبارزة في الكويت استعداداً للآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة المرحلة الإعدادية الأخيرة للجولة الآسيوية التي ستنطلق اليوم (الجمعة) في الكويت وتستمر حتى الأحد القادم، وذلك من خلال معسكره التدريبي الذي استمر لمدة 7 أيام في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، ليكمل مراحل إعداده التي انطلقت في جمهورية مصر في منتصف أغسطس الماضي لمدة 13 يوما.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب السعودي أمس (الخميس) إلى الكويت برئاسة نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض. ويمثل الأخضر السعودي في البطولة 13 لاعبا، حيث يستهل مشاركته غدا بسلاح الفويل (الشيش) الذي يمثله إبراهيم الهديب، ومحمد الدخيل، فيما يمثل المنتخب في سلاح الابيه كل من: حسين الطويل، وعبدالكريم الحليفي، وأحمد الفيحاني، وحسن عابد. في حين يمثل المنتخب في سلاح السايبر كل من: علي البحراني، ومحمد العمرو، وراشد المطيري، وزياد المطيري، وسعود المطيري، وجاسر البكر، وعبدالله المنسف. ويدرب المنتخب السعودي فؤاد الناصري، ومحمد بن عزيزة، ومحمد فؤاد، فيما يتولى عادل الدميحي المهمات الإدارية في المنتخب.

يذكر أن حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي سيخوض منافسات البطولة وهو على رأس مجموعة بعد أن تصدر التصنيف الآسيوي الأسبوع الماضي.