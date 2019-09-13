شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الكبار في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تعود عجلة دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين للدوران مجدداً مساء اليوم (الجمعة) بإقامة ثلاث مباريات أبرزها كلاسيكو العاصمة والذي سيجمع النصر بنظيره الشباب على إستاد الملك فهد ، كما يستضيف التعاون فريق العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، وفي ذات التوقيت يستضيف ضمك فريق الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

ديربي نار

بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية بعد فوزه في اللقاءين أمام ضمك والفتح واحتلاله لوصافة الدوري يستضيف النصر جاره الشباب طمعاً في مواصلة المشوار والحفاظ على لقبه، ويتميز الفريق النصراوي بقوة خطه الخلفي حيث لم يلج مرماه أي هدف حتى الآن فيما سجل هجومه ثلاثة أهداف في لقاءين.

أما فريق الشباب فيدخل هذا اللقاء وفي جعبته أربع نقاط من انتصار وتعادل، فقد تفوق على الفتح في الجولة الأولى وتعادل مع الفيصلي في الجولة الثانية سلبياً، وتمكن هجومه من تسجيل هدفين وولج مرماه هدف واحد.

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السكري ينتظر العدالة

يخوض فريق التعاون ويملك نقطة وحيدة بعد تعادله مع الحزم بهدف لكل منهما، وتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد وذلك لمشاركات الأخير خارجياً.

فيما يدخل فريق العدالة هذا اللقاء بعد تقديم لمستوى مميز في الدوري حصد من خلاله أربع نقاط من تعادل مع الأهلي وانتصار على ضمك ويحتل المركز الثالث.

ضمك عينه على نقاط العميد

يطمع فريق ضمك في تحسين صورته أمام جماهيره على حساب ضيفه الاتحاد، حيث يحتل ضمك المركز 15 بدون نقاط وبهزيمتين واستقبل مرماه ستة أهداف ولم يسجل هجومه أي هدف إلى الآن،فيما يدخل الاتحاد هذا اللقاء وهو يملك ثلاث نقاط بعد فوزه في لقائه الافتتاحي أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف.