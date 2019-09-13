من يفض الشراكة؟

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

للمرة 86 يخوض النصر الديربي أمام الشباب على مستوى مسابقة الدوري بمختلف مسمياته في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة (الرياض) ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات بواقع 30 فوزا لكل فريق، فيما آلت 25 مباراة للتعادل، وسجل الشباب في 85 مباراة 101 هدف، فيما هز النصر شباك الليث 98 مرة، في 80 مباراة في الدوري، و5 في المربع الذهبي منها مباراة نهائية، ومباراتان لتحديد المتأهل للنهائي، ومباراتان على المركزين الثالث والرابع، وعلى مستوى دوري المحترفين فإن الكفة مازالت في صالح الشباب، حيث تواجه الفريقان في 22 مباراة خلال دوري المحترفين، نجح الفريق الشبابي في تحقيق الفوز في 8 مباريات، بينما تمكن العالمي من الانتصار في 7 مباريات، وكان التعادل سيد الموقف في 7 مواجهات.

وهيمن النصر على نتائج آخر خمس مباريات بالدوري بتحقيقه 5 انتصارات متتالية انتهت كل منها بنتيجة (1-0) وتعاقب على تسجيلها لاعبون أجانب هم البارغوياني فيكتور ايالا، والمغربي محمد فوزير، والكونغولي جونيور كابانانجا، والنيجيري أحمد موسى، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

فيما كان آخر فوز للشباب قبل أربعة مواسم في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.