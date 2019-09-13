شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير يتوقعونها نصراوية على حساب الليث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض) okaz_sportsK @ (تصوير: عبدالعزيز السلامة) تعود الإثارة مجددا لملاعبنا

تعود الإثارة مجددا لملاعبنا الرياضية اليوم بلقاء من العيار الثقيل يجمع الشباب بالنصر ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي ينطلق بـ3 مباريات، حيث انقسمت جماهير (النصر والشباب) حول نتيجة مباراة اليوم، إذ توقع 14 مشجعا فوز النصر مقابل 13 للشباب، فيما توقع 3 مشجعين التعادل في الاستطلاع الذي سبق اللقاء، وجاء على النحو التالي:

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