شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه الرجاء المطروحى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد زعيم الثغر لبداية الدورى ولقاء الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية امام العربى الكويتى.
وودع الاتحاد كأس مصر من نصف النهائي بالخسارة أمام الزمالك – بطل البطولة – بهدف وحيد.
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