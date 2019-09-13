شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه الرجاء المطروحى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم الاتحاد السكندرى مع الرجاء المطروحى ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها سيد البلد استعداد للدورى والتى كان آخرها الفوز على الزرقا برباعية نظيفة وهو ما أثلج صدر الجهاز الفنى الذى عبر عن سعادته بمستوى اللاعبين ،مؤكداً أن الفريق يسير على الطريق الصحيح وان الجميع لديه الطموح لعمل إنجاز قوى فى الموسم الجديد يليق بمكانة الاتحاد السكندرى بين أندية الدورى . ويستعد زعيم الثغر لبداية الدورى ولقاء الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية امام العربى الكويتى. وودع الاتحاد كأس مصر من نصف النهائي بالخسارة أمام الزمالك – بطل البطولة – بهدف وحيد.

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