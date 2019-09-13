شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يؤكد نبوءة الخليج 365 والطبيب النفسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى الأمر الذى تنبأ به موقع الخليج 365 فى وقت سابق بأن اللاعب يعانى من إصابة نفسية وليس عضلية أو خاصة بالملاعب.

وتواصل موقع الخليج 365 مع احد الأطباء النفسيين فى وقت سابق لتقديم النصيحة للاعب للخروج سريعا من الأزمة التى يعانى منها وقدم له الطبيب "الروشتة" عبر موقعنا الإلكترونى.

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ومن المقرر أن يتحمّل الأهلى تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، حيث يُسافر اللاعب خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب لأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.