شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا : حزين مما حدث معي في الأهلي وواجهت أحداثا كسرتنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى عن حزنه لم بدر من مسئولى الأحمر وزملائه بعدم السؤال عنه على الرغم من انهم يعدوا عشرة عمر بالنسبة له.
قال زكريا فى تصريحات تلفزيونية :" 4 لاعبين يتحدثون معي بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.
وتحدث زكريا عن المدير الفني الجديد للاهلي: "فايلر لا يعرفني، ولكني عندي يقين في ربنا إني بعد شهر ونصف سأكون في الملعب".
وأضاف: "وقعت للنادي 3 سنوات، ولكني غير مقيد حاليا، وبالتالي حر في الانتقال، وهذا لن يؤثر على استمرار في الأهلي رغم أنني تلقيت عدد من العروض".
واختتم: "واجهت أحداثا كسرتني، في ظل ابتعادي عن الملعب والتدريب وأصدقائي، والجماهير التي أعشقها وتعشقني".
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