شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الزمالك كان مركز شباب مكنش فيه إلا مطعم مومبار وفشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بالإنجازات التى تحققت على يده منذ قدومه رئيسا للنادى الأبيض. قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الزمالك كان مركز شباب، مكنش فيه الا مطعم مومبار وفشة، النادي مكنش فيه ملاعب، النادي ده مكنش فيه جيم والنادي ألان أصبح عالمي". تابع رئيس الزمالك :" الزمالك كسب 12 دوري 6 منهم كنت أنا مساهم فيهم لما كنت عضو في المجلس وكرئيس".

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