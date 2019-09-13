شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : اتفاق مبدئى لإقامة السوبر المصرى على ستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الاتفاق المبدئى لإقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى ونظيره الفريق الأبيض على ستاد القاهرة.
أضاف منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الاتفاق المبدئي أن السوبر في ستاد القاهرة بحضور 50 و 50 وشايف أن في توتر بين جماهير الناديين على مواقع التواصل الاجتماعى".
تابع رئيس الرزمالك :" أنا فريقي جاهز للسوبر، نروح في أي ملعب نلاعب الأهلي".
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