شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق النسخة الأولى من بطولة دورى كرة السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة مباريات النسخة الأولي من بطولة دوري كرة السلة 3/3 بمشاركة 59 فريقا يمثلون 15 ناديا. والأندية التى تشارك بالبطولة هى الأهلي والزمالك والشمس والصيد والعبور ومدينة نصر ووادي دجلة وجزيرة الورد وحدائق أكتوبر والزهور وسان مارك وسموحة والاتحاد والترام وأصحاب الجياد. وأعلن اتحاد كرة السلة عن إقامة البطولة علي 3 دورات مجمعة، تجرى الدورة الأولى بالقاهرة في يومى 13 و 14 سبتمبر، وتقام الدورة الثانية بالإسكندرية في 20 و 21 سبتمبر، وتستضيف الجيزة البطولة الثالثة في 27 و 28 من سبتمبر الجاري.

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