شكرا لقرائتكم انطلاق الجولة الثالثة من دورى محترفين كرة اليد اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الأوليمبى مع الزمالك هليوبوليس مع الطيران و المعادى مع طلائع الجيش والاهلى مع حدائق الأهرام و6 أكتوبر مع جزيرة الورد سبورتنج مع الحوار والبنك الاهلى مع محافظة الفيوم وأصحاب الجياد مع الزهور والجزيرة مع سموحة .

بينما تقام الجولة الرابعة الخميس المقبل على صعيد المحترفين والمرتبط بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الأوليمبى والطيران مع حدائق الأهرام و جزيرة الورد مع المعادى والحوار مع الأهلى ومحافظة الفيوم مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد .