شكرا لقرائتكم انطلاق الجولة الثالثة من دورى محترفين كرة اليد اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بينما تقام الجولة الرابعة الخميس المقبل على صعيد المحترفين والمرتبط بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الأوليمبى والطيران مع حدائق الأهرام و جزيرة الورد مع المعادى والحوار مع الأهلى ومحافظة الفيوم مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد .
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