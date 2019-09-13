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انطلاق الجولة الثالثة من دورى محترفين كرة اليد اليوم...

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جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد  للموسم المحلى 2019 /2020 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الأوليمبى مع الزمالك هليوبوليس مع الطيران و المعادى مع طلائع الجيش والاهلى مع حدائق الأهرام و6 أكتوبر مع جزيرة الورد سبورتنج مع الحوار والبنك الاهلى مع محافظة الفيوم وأصحاب الجياد مع الزهور والجزيرة مع سموحة .

بينما تقام الجولة الرابعة الخميس المقبل على صعيد المحترفين والمرتبط بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الأوليمبى والطيران مع حدائق الأهرام و جزيرة الورد مع المعادى والحوار مع الأهلى ومحافظة الفيوم مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد .

 

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