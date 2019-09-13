مرتضى منصور: 100 مشجع للسوبر ومن الوارد نقله لبرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تم الاتفاق على إقامة مباراة السوبر على ستاد القاهرة.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة الحدث اليوم، أن المباراة ستقام بحضور 50 مشجع لكل فريق.

وأكمل: "من الوارد نقل المباراة لبرج العرب".

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وكان مصدر باتحاد الكرة أكد لـ"الخليج 365"، أنهم خاطبوا الأمن لإقامة المباراة على ستاد القاهرة بحضور جماهيري، ولكن لم يتلق موافقة من الأمن بعد.

وعن قناة الزمالك، قال مرتضى إن خالد الغندور سيقدم البرنامج الرئيسي في القناة، وكذلك سيضم عددًا من النجوم مثل حسن شحاته.

وأعلن رئيس الزمالك انطلاق القناة في الأول من أكتوبر كموعد نهائي بعد تجهيز الاستوديوهات.