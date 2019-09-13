تصريحات اليوم.. ظهور صادم لمؤمن زكريا.. ومطالب الأهلي من جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 12 سبتمبر.

ظهور صادم لمؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. وفكرت في الاعتزال

قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

المقاولون: نرحب بتدريب النحاس للمنتخب ونرفض دور المدرب العام

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صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب بتولى عماد النحاس منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ورفض فكرة انتقاله من أجل العمل كمدرب عام.

عبدالحفيظ يوضح مطالب الأهلي وموقفه من قرعة الدوري

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أنه سينتظر تحديد مواعيد الدوري الممتاز، والفاصل الزمني بينها.

عبد الستار صبري: أندية أوروبا أصبحت تنظر للدوري المصري

أكد عبد الستار صبري لاعب منتخب مصر الأسبق أن أندية أوروبا أصبحت تنظر للدوري المصري، لافتًا إلى أن الدوري الموسم الماضي كان قويًا بالرغم من طول مدته.