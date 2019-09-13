محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 12 سبتمبر.
ظهور صادم لمؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. وفكرت في الاعتزال
قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.
المقاولون: نرحب بتدريب النحاس للمنتخب ونرفض دور المدرب العام
صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب بتولى عماد النحاس منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ورفض فكرة انتقاله من أجل العمل كمدرب عام.
عبدالحفيظ يوضح مطالب الأهلي وموقفه من قرعة الدوري
صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أنه سينتظر تحديد مواعيد الدوري الممتاز، والفاصل الزمني بينها.
عبد الستار صبري: أندية أوروبا أصبحت تنظر للدوري المصري
أكد عبد الستار صبري لاعب منتخب مصر الأسبق أن أندية أوروبا أصبحت تنظر للدوري المصري، لافتًا إلى أن الدوري الموسم الماضي كان قويًا بالرغم من طول مدته.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات اليوم.. ظهور صادم لمؤمن زكريا.. ومطالب الأهلي من جدول الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.