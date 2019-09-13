النشرة الرياضية.. قمة مبكرة بالدوري.. وصلاح لاعب الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 12 سبتمبر.

قرعة الدوري المصري.. القمة بالجولة الرابعة وبداية "ساحلية" للقطبين

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 عن قمة مبكرة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة من البطولة.

مصدر يوضح لمصراوي: طلبان من اتحاد الكرة بشأن السوبر.. وموقف الأمن

أكد مصدر باتحاد الكرة، أنهم خاطبوا الجهات الأمنية للموافقة على حضور الجماهير مباراة السوبر المصري.

المصري يكشف خطوة جديدة من اللجنة الخماسية لاختيار مدرب المنتخب

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أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، تلقى اتصالات من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للحديث بشأن توليه تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

الداخلية: أندية الهبوط قررت تحريك دعوة لإيقاف انطلاق الدوري

قال اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، إن أندية الهبوط قررت تحريك دعوة في مركز التسوية لإيقاف انطلاق بطولة الدوري.

3 ضوابط جديدة لمواعيد مباريات الأندية المصرية المشاركة قاريًا

أعلن حسام الزناني رئيس لجنة المسابقات المعُين من اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ضوابط جديدة للأندية المصرية المشاركة أفريقياً وعربياً.

رسميًا.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عن شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد.