محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر باتحاد الكرة، أنهم خاطبوا الجهات الأمنية للموافقة على حضور الجماهير مباراة السوبر المصري.
ويلتقي الأهلي والزمالك بمباراة السوبر يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن الأمن لم يوافق بعد على الحضور الجماهيري للمباراة.
كما أشار المصدر إلى أن الأمن يرغب في إقامة المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وهو عكس رغبة اتحاد الكرة بإقامة المباراة على ستاد القاهرة.
يذكر أن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 2018 - 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يوضح لمصراوي: طلبان من اتحاد الكرة بشأن السوبر.. وموقف الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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