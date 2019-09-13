موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي والقنوات الناقلة

يستضيف، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي مساء اليوم الجمعه على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية."

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي..

تنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات لناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي الليبي..

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تذاع مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية .

ويدخل الإ سماعیلى المباراة مستغلا سلاحى الأرض والجمهور، ویتطلع لتحقیق الفوز لیمنحه الأفضلیة أملا فى قطع خطوة كبیرة نحو التأهل للدور المقبل، قبل مباراة الإیاب والمقرر إقامتها یوم 27 سبتمبر الجارى

بتونس.

ولم یتحدد قبل ساعات قلیلة من اللقاء، لحاق النامیبى بنسون شیلونجو والغینى بیكیتى سیلفا

والعراقى همام طارق، بالمباراة، إذ یشاركون مع منتخبات بلادهم فى تصفیات كأس العالم. وتطمح جماهیر الإسماعیلى، فى مشاهدة الصفقات الجدیدة بأول ظهور رسمى لهم، حیث أبرم الدراویش خلال موسم الانتقالات الصیفیة الجارى العدید من الصفقات، الباحثةعن حجز مكان داخل التشكیلة الأساسیة قبل انطلاق منافسات الموسم الجدید.

فى المقابل، یطمح فریق أهلى بنغازى فى الظهور بأفضل صورة أمام الدراویش وتحقیق نتیجة إیجابیة خارج ملعبه

قبل مواجهة الإیاب، التى یخوضها فى تونس كما حال الفرق والمنتخبات اللیبیة فى السنوات الأخیرة.