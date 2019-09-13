شاهد .. 5 أدلة تؤكد استمرار عامر حسين داخل اتحاد الكرة

أجرى مسئولو اتحاد الكرة، قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020، في إحدى فنادق القاهرة، حيث تنطلق البطولة يوم 21 سبتمبر الجاري.

وشهدت القرعة العديد من الأخطاء التي سبق وتعرض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق لانتقادات لاذعة بسببها.

وتستعرض "الوفد"، هذه الأخطاء فيما يلي:

قرعة "نص دوري":

لم يعلن حسام الزناتي مدير المسابقات الجديد باتحاد الكرة، جدول الدوري كاملًا من بدايته حتى نهايته بالمواعيد، بحسب ما صرح به مسئولو اللجنة الخماسية في عدة مناسبات، بل تم الإعلان عن جدول مباريات الدور الأول فقط، على أن يعلن جدول الدور الثاني

في وقت لاحق عقب تحديد مواعيد مواجهات الفرق المشاركة أفريقيًا حال استمرارهم في مشوار بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، وهو نفس ما كان يحدث في عهد عامر حسين.

توقف الدوري:

أكد حسام الزناتي، أنه الدوري سيتوقف خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، والتي ستقام في القاهرة خلال نوفمبر المقبل، أي أن البطولة ستتوقف لمدة تتراوح بين 35 لـ40 يوم خاصة وأنها تأتي ضمن فترة أجندة دولية، وهو ما الأمر ذاته الذي تعرض عامر

حسين لانتقادات بسببه.

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الأهلي لن يلعب في الإسماعيلية:

أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الأهلي لن يلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية خلال الموسم الجديد لأسباب أمنية، وهو نفس السبب الذي منع عامر حسين من وضع ملعب الإسماعيلية لاستضافة لقاء القلعة الحمراء والدراويش.

الملاعب:

لم يتغير الحال كثيرًا بعد رحيل عامر حسين، حيث إن جدول الدوري تم إعلانه دون تحديد ملاعب كل مباراة، حيث إن الأمر يرجع للجهات الأمنية في المقام الأول، مما يبرئ رئيس لجنة المسابقات السابق من التورط في أزمة الملاعب.

قرعة غير موجهة:

صرح عامر حسين في أكثر من مناسبة بأن قرعة الدوري الجديد وكأس مصر أيضًا، لن تكونا موجهتين، بما يعني أن ما حدث في قرعة الدوري أمس ليس بالجديد.