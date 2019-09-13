المقاولون: النحاس لا يقل عن إيهاب جلال وندعمه كمدير فني للمنتخب وليس "الرجل الثاني"

رفض محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، فكرة تواجد عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، كالرجل الثاني، في حال تم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن النحاس لا يقل عن

إيهاب جلال في شئ، لكي يتولي منصب المدرب العام، وليس المدير الفني للفريق.حيث يرى محمد عادل، أن النحاس لا يقل في شئ عن إيهاب جلال، ومن المفترض أن يكون النحاس مم المرشحين لتدريب المنتخب، وليس منصب الرجل الثاني في جهاز إيهاب جلال.وأضاف في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر": " من وجهة نظيري، عماد النحاس لا يقل عن إيهاب جلال في شئ، ويستحق أن يتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، لذلك نرفض رحيله كرجل ثاني".وتابع:" نرفض تلك الفكرة تمامًا ولن نرفض رحيله كمدرب للمنتخب المصري وسندعم بالطبع ، لكننا سنترك له حرية الاختيار على أي حال حول قراره حال قرر الرحيل".ويعتبر عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، وأسامة نبيه مدرب المنتخب السابق، بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، ضمن أبرز المرشحين لمنصب المدرب العام.