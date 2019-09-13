منتخب ناشئات الطائرة: مباراة تايلاند كانت صعبة وبلغاريا فريق قوي



أكد البرازيلي ماركو أنطونيو، المدير الفني لمنتخب ناشئات الطائرة أن مباراة تايلاند كانت صعبة على مصر خاصة أن الفريق التايلاندي يلعب بطريقة سريعة ومختلفة عن الفرق الافريقية.

وتابع أنطونيو " الفوز على تايلاند خطوة كبيرة، كان من الهام ان نفوز من أجل البقاء للمنافسة على مراكز متقدمة

في البطولة، اللاعبات نجحن في انهاء المباراة لصالحهم بالتأكيد هو جيل مميز من اللاعبات اود أن اهنئهن و اهنىء الاتحاد المصري للطائرة".

وعن مواجهة بلغاريا غدا في مباراة المنافسة على المركز التاسع قال " بلغاريا فريق قوي

لكنها ليست منتخب غير مألوف بالنسبة لنا ، فلعبنا معهم وديا من قبل و نعلم الكثير عنهم عكس تايلاند التي لعبها كان مختلفا و غير معروف بالنسبة لنا، بالتأكيد ستكون مباراة الغد صعبة لكن سنحاول التكيف سريعا مع مجريات اللقاء وتحقيق الفوز

يذكر أن منتخب مصر قد فاز على نايلاند 3/2 ليتقابل الجمعة مع بلغاريا لتحديد المراكز من 9 الى 12.