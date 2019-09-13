الليلة.. الإسماعیلى يتسلح للأهلي الليبي بالصفقات الجديدة في البطولة العربية

یستضیف الفریق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعیلى نظیره أهلى بنى غازى اللیبى، فى تمام السادسة مساء الیوم الجمعة، على ملعب الإسماعیلیة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندیة الأبطال «البطولة العربیة».

وتعد مواجهة الإسماعیلى بنظیره الأهلى اللیبى هى أول اختبار للمدرب الصربى میودراج یسیتش المدیر الفنى الجدید للدراویش واللاعبین الجدد، وعلى رأسهم أحمد مدبولى ومحمد حمدى زكى وإبراهیم أبوالیزید.

ويدخل الإ سماعیلى المباراة مستغلا سلاحى الأرض والجمهور، ویتطلع لتحقیق الفوز لیمنحه الأفضلیة أملا فى قطع خطوة كبیرة نحو التأهل للدور المقبل، قبل مباراة الإیاب والمقرر إقامتها یوم 27 سبتمبر الجارى

بتونس.

ولم یتحدد قبل ساعات قلیلة من اللقاء، لحاق النامیبى بنسون شیلونجو والغینى بیكیتى سیلفا والعراقى همام طارق، بالمباراة، إذ یشاركون مع منتخبات بلادهم فى تصفیات كأس العالم. وتطمح جماهیر الإسماعیلى، فى مشاهدة الصفقات الجدیدة بأول ظهور رسمى لهم، حیث أبرم الدراویش خلال موسم الانتقالات الصیفیة الجارى العدید من الصفقات، الباحثةعن حجز مكان داخل التشكیلة الأساسیة قبل انطلاق منافسات الموسم الجدید.

فى المقابل، یطمح فریق أهلى بنغازى فى الظهور بأفضل صورة أمام الدراویش وتحقیق نتیجة إیجابیة خارج ملعبه

قبل مواجهة الإیاب، التى یخوضها فى تونس كما حال الفرق والمنتخبات اللیبیة فى السنوات الأخیرة.

والتقى بطل لیبیا بنظیره حرس الحدود والنصر القاهرى ودیا بمصر وتلقى خسارتین من الفریقین، على هامش استعداداته للدراویش.

بینما استعد الإسماعیلى للقاء بمباراة ودیة أمام نظیره حرس الحدود وتغلب علیه بهدف دون رد، ثم واجه المصرى البورسعیدى

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وحقق الفوز بنتیجة 2-1.

یشار إلى أن الفریقین التقیا من قبل فى البطولة العربیة وانتهت المباراة بفوز الإسماعیلى بثلاثیة دون رد، وتكررت المواجهة بینهما فى دورى أبطال إفریقیا وفاز بطل مصر بنتیجة 4-1.

ومن المتوقع أن یدخل الإسماعیلى المباراة بتشكیل یضم كلا من:

محمد فوزى فى حراسة المرمى،

إبراهیم أبوالیزید، باهر المحمدى، محمد مجدى وأسامة إبراهیم فى الدفاع،

ومحمد بیومى، محمود دونجا، وجیه عبدالحكیم وأحمد مدبولى فى الوسط،

ومحمد حمدى زكى ومحمد الشامى فى الهجوم.