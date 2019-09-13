مُحدث | جميع صفقات أتلتيكو مدريد في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الأرجنتيني “دييجو سيميوني” الذي جدد عقده مع الروخي بلانكوس حتى عام 2022.

وحصل سيميوني قبل نهاية الموسم الماضي 2019/2018 على وعد من رئيس النادي “إنريكي سيريزو” بإنفاق ملايين الملايين على صفقات ميركاتو 2019، ما ساعد على تمديده للعقد ورفض عرض فريقه المفضل “الإنتر” الذي استعان فيما بعد بأنطونيو كونتي.

ولم يَمر الكثير من الوقت على انتهاء الموسم، ووجه الأتلتي صدمة حقيقية لعالم كرة القدم خلال الأسبوع الأول من سوق الانتقالات الصيفية 2019، حين أعلن انتزاعه لتوقيع الموهبة البرتغالية الصاعدة “جواو فيليكس” بمبلغ فاق الـ 120 مليون يورو، رغم أن اللاعب لم يتجاوز بعد عامه الـ 20، ليكون أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم.

موقع ميركاتو داي يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف وصيف دوري أبطال أوروبا 2014 و2016 في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات أتلتيكو مدريد في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة جواو فيليكس – مهاجم متأخر وصانع ألعاب – 19 عامًا البرتغال بنفيكا– البرتغال 126 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات ماركوس يورينتي– وسط مدافع – 24 عامًا إسبانيا ريال مدريد – إسبانيا 30 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات فيليبي أجوستو – قلب دفاع – 30 عامًا البرازيل بورتو – البرتغال 20 مليون يورو – عقد مدته 3 سنوات رينان لودي – ظهير أيسر – 21 عامًا البرازيل أتلتيكو بارانانسي – البرازيل 20 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات هيكتور هيريرا – إرتكاز – 29 عامًا المكسيك / البرتغال بورتو – البرتغال انتقال مجاني – عقد مدته 3 سنوات نيكولاس إيبانييز – قلب هجوم – 24 عامًا الأرجنتين / المكسيك أتلتيكو سان لويس – المكسيك تفاصيل الصفقة غير معلنة فرانشيسكو مونتيرو – قلب دفاع – 20 عامًا إسبانيا أتلتيكو مدريد “ب” صُعد من الفريق الثاني – عقده يمتد حتى يونيه 2021 سيمي فرسالجكو – ظهير أيمن – 27 عامًا كرواتيا الإنتر – إيطاليا انتهاء إعارة – عقده يمتد حتى يونيه 2022 آندري موريرا – حارس مرمى – 23 عامًا البرتغال فيرينسي – البرتغال انتهاء إعارة – عقده يمتد حتى يونيه 2022 إيفان سابونيتش – قلب هجوم – 21 عامًا صربيا بنفيكا “ب” – البرتغال غير معلنة التفاصيل آلفارو موراتا – قلب هجوم – 26 عامًا إسبانيا تشيلسي – إنجلترا 58 مليون جنيه إسترليني – أتلتيكو مدريد فعل بند الشراء بعد أن قضى إعارة مدتها 6 أشهر مع الفريق. ماريو هيرموسو – قلب دفاع – 24 عامًا إسبانيا إسبانيول – إسبانيا 24 مليون يورو + 4 مليون يورو إضافات – عقد مدته 5 سنوات ؟ ؟ ؟ ؟

الراحلون عن أتلتيكو مدريد في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية رحل إلى تفاصيل الصفقة لوكاس مارتينيز – ظهير وقلب دفاع – 23 عامًا فرنسا / إسبانيا بايرن ميونخ – ألمانيا 80 مليون يورو لوتشيانو فييتو – قلب هجوم – 25 عامًا الأرجنتين / إيطاليا سبورتينج لشبونة – البرتغال 7.5 مليون يورو رودري هيرنانديز – وسط دفاع – 23 عامًا إسبانيا مانشستر سيتي– إنجلترا 70 مليون يورو جيلسون مارتينز – جناح أيمن – 24 عامًا Advertisements البرتغال / الرأس الأخضر (كاب فيردي) موناكو – فرنسا 30 مليون يورو – موناكو فعل بند الشراء بعد قضاء اللاعب لإعارة بموسم 2019/2018 بيرنارد مينساه – إرتكاز – 24 عامًا غانا قيصري سبور – تركيا 3.6 مليون يورو – فيصري سبور فعل بند الشراء بعد قضاء اللاعب لإعارة بموسم 2019/2018 دييجو جودين – قلب دفاع – 33 عامًا أوروجواي / إسبانيا الإنتر – إيطاليا انتهاء عقد – انتقال حر نيكولاس إيبانييز – قلب هجوم – 24 عامًا الأرجنتين / المكسيك أتلتيكو سان لويز – المكسيك انضم من سان لويز يوم 1 يوليو 2019، وانتقل على سبيل الإعارة لنفس الفريق حتى يونيه 2020 أكسيل ويرنير – حارس مرمى – 23 عامًا الأرجنتين أتلتيكو سان لويز – المكسيك إعارة حتى يونيه 2020- قضى موسم 2019/2018 معارًا لنادي ملقة الإسباني خوانفران – ظهير أيمن – 34 عامًا إسبانيا ساو باولو- البرازيل انتقال حر فيليبي لويز – ظهير أيسر – 33 عامًا البرازيل / إيطاليا فلامينجو – البرازيل انتقال حر خواكين مونيوز – جناح أيسر وصانع ألعاب – 20 عامًا إسبانيا هويسكا – إسبانيا 300 ألف يورو – انتقل من فريق أتلتيكو مدريد “ب” أنطوان جريزمان – صانع ألعاب وجناح مهاجم – 28 عامًا فرنسا / البرتغال برشلونة – إسبانيا 120 مليون يورو جوستافو هينريكي – وسط – 19 عامًا البرازيل فامليكو – البرتغال انتقال حر باتريسيو نيهوين بيريز – قلب دفاع – 19 عامًا الأرجنتين فامليكو – البرتغال إعارة حتى يونيه 2020 روبن فرنانديز سيرانو (فيرني) – جناح أيسر إسبانيا ليفانتي- إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 نيكولاس خافيير سشياباكاسي – جناح أيمن – 20 عامًا أوروجواي فامليكو – البرتغال إعارة حتى يونيه 2020

ماني ألكساندر روريجيز – إرتكاز – 21 عامًا جمهورية الدومينيكان سلتا فيجو (ب) – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 من أتلتيكو مدريد (ب)

ميجيل سان رومان – حارس مرمى – 22 عامًا إسبانيا إليتشي – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020- انتقل من أتلتيكو مدريد “ب”

أندري موريرا – حارس مرمى – 23 عامًا البرتغال بيلينينسيش – البرتغال انتقال حر كريستيان رودريجيز – إرتكاز – 23 عامًا إسبانيا إكسترامدورا – إسبانيا انتقال حر أنطونيو مويا فيجا (توني مويا) – صانع ألعاب – 21 عامًا إسبانيا أتلتيكو مدريد (ب) انزال إلى الفريق الثاني ألبيرتو رودريجيز بارو – قلب دفاع – 22 عامًا إسبانيا ديبورتيفو آلافيس – إسبانيا انتقال حر جيوفاني خيسيوس نافارو سولي – جناح مهاجم – 20 عامًا إسبانيا سالامنكا – إسبانيا انتقال حر جوستافو هينريكو أمارو دا سيلفا – وسط مدافع – 19 عامًا البرازيل فاماليكاو – البرتغال انتقال حر نيكولا كالينيتش – قلب هجوم – 31 عامًا كرواتيا روما – إيطاليا إعارة حتى يونيه 2020 فرانشيسكو خافير مونتيرو روبيو – قلب دفاع – 20 عامًا إسبانيا ديبورتيفو لاكرونيا – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020