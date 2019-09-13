رياضة | ميسي يحذر إدارة برشلونة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحذر إدارة برشلونة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشعر جماهير برشلونة بالقلق الشديد نظراً لوجود بند في عقد ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل عن صفوف برشلونة حال أراد ذلك بنهاية الموسم المقبل وهو الأمر الذي لو حدث لسبب أزمة كبير داخل غرفة ملابس النادي الكتالوني.

وكان ميسي قد خرج أمس الأربعاء وتحدث عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية مؤكداً رغبته في البقاء مع البارسا مشيراً إلى أن هدفه الأساسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأن هذه البطولة غائبة عن النادي الكتالوني منذ عام 2015.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساء الأربعاء أن هناك تحذير شديد للإدارة الكتالونية برئاسة جوسيب بارتوميو من رحيل اللاعب الأرجنتيني حال عدم تنفيذ ما يريده في الفترة المقبلة من أجل مساعدته على مواصلة الإنجازات مع البارسا.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المشروع الرياضي هو مفتاح استمرارية ميسي في البارسا خاصةً أنه قال: "لا أعرف ما إذا كان البارسا قد فعل كل شيء من أجل التوقيع مع نيمار"، وفي هذه الحالة، هذا الشك هو بمثابة تحذير من ليونيل لإدارة البارسا في المفاوضات القادمة لتجديد عقده.

وأشارت إدارة برشلونة إلى أن الإدارة يمكنها أن تستعيد ما فعلته في عام 2014 عندما تم التعاقد مع لاعبين مميزين على رأسهم لويس سواريز ونيمار ومارك أندرية تير شتيجن وراكيتش وهي تعاقدات جلبت للبارسا بطولات وألقاب عدة على المستوى المحلي والأوروبي.

ويحتاج نادي برشلونة بالإضافة إلى ضم نجمين من العيار الثقيل وهما؛ فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان أن يتم التعاقد مع نيمار دا سيلفا لأنه توقيع استراتيجي ومهم للنادي الكتالوني.