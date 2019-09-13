رياضة | مودريتش يوجه ضربة قاضية لريال مدريد وجماهيره 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش يوجه ضربة قاضية لريال مدريد وجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف إسبانية، أن نجم ريال مدريد ، لوكا مورديتش، قد وجه ضربة قاضية إلى جماهيره فريقه وإلى مدربه زين الدين زيدان، وذلك بعدما أظهرت الفحوصات الطبية بعض الأمور السلبية عن اللاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش في الساعات الماضية.

حيث ذكر صحفي يدعى "فيرناندو بورغوس" من (أوندا ثيرو)، بأن تأكيدات قد ظهرت من داخل نادي ريال مدريد في الساعات الماضية، بشأن لوكا مودريتش، والذي أصبح من المتوقع بأن يغيب عن مباريات ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الأسبوع القادم، وكذلك سيغيب عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري الأبطال، ثم يغيب عن لقاء الجولة الخامسة في الليجا أمام نادي إشبيلية .

وقال المصدر نفسه، بأن عودة مورديتش قد تكون في مباراة أوساسونا في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، ولكن هذا الأمر يبقى إحتمال ضعيف للغاية كذلك، ولكن من المتوقع بأن تكون عودة مودريتش في المباراة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد قد بدأ هذا الموسم بشكل غير جيد على الإطلاق، حيث تعرض الفريق لخسارة 4 نقاط في أول 3 جولات فقط في الدوري الإسباني، وذلك بعدما فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين، ليجمع 5 نقاط فقط ويصبح فريق زين الدين زيدان في المركز الخامس في بطولة الدوري خلف المتصدر إتليتكو مدريد بـ4 نقاط كاملة