رياضة | قمصان: تركيزنا منصب على مواجهة كانو سبورت وفايلر "مُختلف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمصان: تركيزنا منصب على مواجهة كانو سبورت وفايلر "مُختلف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق الأحمر لمواجهة كانو سبورت الغيني غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأمور التي واجهناها في إفريقيا عادية بالنسبة لنا أما بالنسبة للجهاز الفني الجديد بقيادة رينيه فايلر فهي شاقة للغاية، لأن الجميع يعلم أن المواصلات في أوروبا أسهل من إفريقيا".



وتابع :"نحاول جاهدين تقديم المعلومات إلى المدير الفني لكي تساعده وهو تعامل بصدر رحب مع الجماهير ويعلم أن هذه الأمور طبيعية وسيتأقلم عليها".



وواصل :"خضنا مران خفيف عقب وصولنا بساعات، ثم خضنا التدريب اليوم بشكل طبيعي".



وزاد :"التدريب ملعب المباراة ميزة كبية فهي تقوم بتعريف اللاعبين بأماكنهم في اللقاء، وتمنحهم إحساس قوي في الملعب، ونشكر الجهاز الإداري على ذلك".



وواصل :"لاعبي النادي الأهلي مروا بالكثير من هذه المواقف ولديهم الخبرات التي تساعدهم على تقديم مباراة جيدة"



وأشار :"نتمنى أن تسير الأمور كما يتوقعها الجهاز الفني، وأن يستوعب اللاعبين فكر فايلر".



وواصل :"فايلر مختلف ولديه طموح وخطة معينة وإن شاء الله طموح الأهلي يتناسب مع طموحه".

Advertisements



وأردف :"شاهدنا أكثر من مرة على الفريق وقدمنا تقريرًا جيدًا إلى فايلر ومنحناه الكثير من المعلومات لوضه التشكيل المناسب والخطة المناسبة للمباراة".



واستطرد :"ما يهمنا هو توفير المعلومات للجهاز الفني، على الرغم من أنه كان لديه معلومات كبيرة، والطبعي أن أي مدرب مصري يعمل في جهاز فني أجنبي هو إمداده بالمعلومات".



وأوضح :"أهم مباراة بالنسبة لنا في الوقت الحالي هي كانو سبورت، ولا يصح التفكير في أي مباراة أخرى، فالجميع يهيئ نفسه للمباراة الهامة وأن يكون جدير بالتواجد في تشكيل الفريق".



بالنسبة لقرعة الدوري المصري قال :" نحن نحترم جميع الفرق، ونحن قادرون بالحفاظ على اللقب".



وتابع :"ونشكر لجنة المسابقات على أن القرعة ليست موجهة فأوروبا تفعل ذلك وعدم توجيها يؤكد بأن فيها شفافية".



أقول لجماهير النادي الأهلي لا بد أن يكون لديكم ثقة في مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني واللاعبين، الكثير يحارب النادي وهو أمر معروف للجميع".



وأكمل:"سيظل النادي الأهلي نادي القرن وبطل إفريقيا الذي تواجد من أجل جمهوره، من الأفضل السكوت في الوقت الحالي وعدم انتقاد أي شئ أو الهجوم، وهذه رسالتي للجمهور الذي أعلم مدى وعيه".



وأتم حديثه "الجميع داخل النادي الأهلي يهدف لخدمة النادي الأهلي، من جانبنا سنموت أنفسنا من أجل إسعاد هذا الجمهور".

