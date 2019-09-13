رياضة | إسلام طارق في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": مكاني محفوظ في طنطا.. والحضري وعدني بضمي للمنتخب حال عمله بالجهاز الفني

وجاء حديث حارس طنطا على النحو التالي :

ماذا عن طنطا الموسم الجديد ؟

نسعى للظهور بمستوى جيد، أبرم الفريق العديد من الصفقات المميزة ، وباذن الله سيكون لها دور كبير معنا.

هل مستمر مع طنطا ؟

نعم مستمر، عقدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل

وماذا عن العروض ؟

تلقيت عروض من اندية الاتحاد السكندري وسموحة والمصري ولكن طنطا تمسك بوجودي

ضم طنطا الحارس المخضرم علي فرج .. هل هذا سيؤثر على مكانك الموسم الجديد؟

الامور ليست واضحه، ولكن مع احترامي للجميع ، انا لي رصيد كبير مع الفريق واعتقد ان مكاني محفوظ

كيف ترى مواجهة وادي دجلة بمستهل مشواركم بالدوري ؟

بالتاكيد مباراة صعبة للغايه، وادي دجلة فريق يشبه الاندية العالمية، وله اسلوب لعب خاص، لن تكن مباراة سهلة

Advertisements

من الحارس الافضل في الدوري الان ؟

محمد عواد

من هو مثلك الاعلى ؟

عصام الحضري

ماذا تعلمت منه ؟

تعلمت منه الكثير، نتحدث سويا باستمرار، وعلمني الصبر والالتزام وان يكون لي هدف وطموح وان اكون صبور

هل تحلم بالمنتخب ؟

بكل تأكيد ، واكد لي عصام الحضري أنه في حاله وجوده في الجهاز الفني للفراعنة سوف يضمني.

ماهو هدف طنطا هذا الموسم؟

لن نكون ضيوف شرف، ولم نكن قبل ذلك ضيوف شرف، نافسنا بشكل قوي الموسم الأخير لنا بالأضواء، ولكن رحيل خالد عيد أثر علينا".