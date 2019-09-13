رياضة | مؤمن زكريا ينفجر: إصابتي نفسية وفكرت في الاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا ينفجر: إصابتي نفسية وفكرت في الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مررت بفترة عصيبة بسبب إصابتي لمدة 6 شهور وإصابتي نفسية وفكرت في الابتعاد عن الكرة".
وأضاف :"لم اخض أي تدريبات حتى الآن في النادي على الرغم من تواجدي فيه واسافر لألمانيا من أجل العلاج".
وتابع :"مطالبة الجمهور ورسائلهم لي بالعودة تحفزني وتعطيني دفعة معنوية وشيكابالا والسولية ومتعب وفتحي هم من يتواصلون معي تليفونيا طوال تلك الفترة".
وأردف قائلا :"محمود الخطيب يتواصل معي باستمرار ويدعمني ويؤكد إني لاعب للأهلي مهما حدث ومهما طال الزمن".
واستطرد قائلا :"التشخيص المبدئي لاصابتي في الركبة والأشعة لا تظهر أي إصابات على الرغم من شعوري بآلام فيها".
وواصل :"هناك مجموعة من الأحداث طوال الستة أشهر حدثت اثرت على نفسيتي وكانت عبارة عن بعض الكلام من بعض المسئولين".
وأكمل حديثه :"لا اتحدث مع المدربين واتساءل عن سبب ابتعادي وفترة إعارتي الأخيرة للسعودية كانت بقرار من الأوروجوياني مارتن لاسارتي".
وتابع :"أتمنى التوفيق لفايلر مع الأهلي في الفترة المقبلة".
وأضاف :"فزت بثلاث بطولات مع الزمالك وتوجت بثمان بطولات مع الأهلي".
وواصل :"عندي يقين في الله بأنه بعد عودتي من رحلة العلاج في ألمانيا بأني سأعود للملعب خلال شهر ونصف".
واختتم زكريا تصريحاته قائلاً : "اشكرهم على وقوفهم بجانبي في الفترة الماضية تحديدا سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب وساختتم مشواري في الأهلي".