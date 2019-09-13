رياضة | القيعي: الأهلي ضم جيرالدو بـ600 ألف دولار.. وهذا موقفي من قضية "هندريك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيعي: الأهلي ضم جيرالدو بـ600 ألف دولار.. وهذا موقفي من قضية "هندريك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المهندس عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على الهجوم الذي تعرض له خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص أزمة انتقال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والمنضم للقلعة الحمراء في يناير الماضي، بجانب قضية البرازيلي هندريك.



وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي لن يدفع أي عمولات لأي أحد، كالما أن وكيل اللاعب فهو الذي يقوم بمنحه المقابل".



وتابع :"قبل السفر إلى أنجولا للتعاقد مع اللاعب تلقيت أكثر من اتصال وكلاء لاعبين على أن اللاعب يتبعهم، لكني أبلغتهم بأني لن أتفاوض إلا في إنجولا".



وزاد :"في أنجولا وجدت فعلًا هناك من يتبنى اللاعب وكان هو وكيله".



وواصل :"الأهلي اشترى اللاعب مقابل 600 ألف دولار فقط وليس كما يتردد البعض بأنه تعاقد مقابل مليون و200 ألف دولار".

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وأشار :"أما موضوع أحمد خالد "كارلوس" لا علاقة به فاليوم الذي انتقل فيه للنادي الأهلي، كنت أتفاوض مع المهندس ماجد سامي رئيس وادي دجلة لضم محمد شريف".



وأوضح :"عرفت في اليوم الثاني أن هناك لاعب في فريق الشباب انضم للنادي الأهلي، ليس لي علاقة بانضمام اللاعب للأهلي".



وأردف :"لا أعلم شئ عن هذه الصفقة التي انضمت للأهلي، لأنه انتقل لقطاع الناشئين وتواجد في النادي لمدة موسمين ثم رحل بعد إلغاء بطولة الشباب".



وأردف :"أما عن قضية هندريك فكانت في فترة ولاية المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، ولم أكن أتولى أي منصب في النادي خلال هذه الفترة".



والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وقع غرامة مالية على الأهلي قدرها 900 ألف دولار كمستحقات للاعب البرازيلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

