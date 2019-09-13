رياضة | نجم سموحة : حسام حسن مثل أعلى وقدوة لي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم سموحة : حسام حسن مثل أعلى وقدوة لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد حسن مكي نجم سموحة بحسام حسن المدير الفني للفريق وأكد أنه قدوته ومثله الأعلى.



وقال مكي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الجميع استعد جيدا للموسم الجديد ونواصل التدريب صباحا ومساء وحسام حسن مثل أعلى وقدوة لي".



وأضاف :"لي الشرف بالعمل تحت قيادة حسام حسن الذي كنت مرشح للعب في المصري عندما كان يقود الفريق".

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واختنم مكي تصريحاته قائلاً :"أتمنى العودة إلى مستواي بعد إصابتي بالرباط الصليبي وقيادة سموحة للتتويج بالبطولات".

ويلتقي سموحة مع النادي الأهلي في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي أقيمت قرعته اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.

ويعد حسام حسن واحدا من أبرز المرشحين لتولي المهمة الفنية لمنتخب مصر بجانب كل من إيهاب جلال وحسن شحاته وحسام البدري وأحمد حسام ميدو.