شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الكويتي يعلن إقالة مدرب المنتخب بعد ثلاثية أستراليا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الكويتى لكرة القدم، الخميس، إقالة الكرواتى روميو جوزاك من تدريب المنتخب بعد الهزيمة أمام أستراليا 3-0

وكانت اللجنة الفنية بالإتحاد الكويتي لكرة القدم، قد أوصت أمس الأربعاء، بإقالة جوزاك وكذلك اقالة جهازه المعاون بعد الخسارة بثلاثية.

وتعرض المنتخب الكويتي لخسارة قاسية أمام ضيفه الأسترالي بثلاثة أهداف دون رد فى التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أثارت غضب الكويتيين وطالبوا بإقالة المدرب فوراً بعد أن فشل في المحافظة على الانطلاقة القوية بالفوز على نيبال بسباعية.

وكان الاتحاد الكويتي قد أشار إلى أن الجهاز الفني سيحظى بفرصة حتى نهاية مباراة أستراليا قبل اتخاذ قرارات بشأنه.