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الامارات | كسر في اليد يبعد يوسف أحمد عن الوصل

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب الوصل، يوسف أحمد، عملية جراحية ناجحة بيده، أمس، بمستشفى القرهود، في دبي، بعدما تعرض لكسر في اليد اليمنى خلال تدريبات الإمبراطور، استعداداً لانطلاق دوري الخليج العربي 19 الجاري.

وذكرت شركة الوصل لكرة القدم، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الطبيب المعالج ذكر أن يوسف أحمد سيحتاج فترة تراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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