الامارات | كسر في اليد يبعد يوسف أحمد عن الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن كسر في اليد يبعد يوسف أحمد عن الوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب الوصل، يوسف أحمد، عملية جراحية ناجحة بيده، أمس، بمستشفى القرهود، في دبي، بعدما تعرض لكسر في اليد اليمنى خلال تدريبات الإمبراطور، استعداداً لانطلاق دوري الخليج العربي 19 الجاري.
وذكرت شركة الوصل لكرة القدم، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الطبيب المعالج ذكر أن يوسف أحمد سيحتاج فترة تراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.
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