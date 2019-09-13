الامارات | الشارقة الرياضية تنقل كأس السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الرياضية تنقل كأس السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستقوم بتغطية لقاء كأس السوبر بين الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة، المقرر إقامته الساعة 8:30 من مساء غد على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وقالت القناة في بيان لها أن التغطية تنطلق الساعة 12 ظهراً، عبر البرنامج الإخباري من الإمارات، الذي يقدمه كلّ من الإعلاميين خالد الحمادي ومحمد رمضان ونوف المرشدي، ثم برنامج الخط الرياضي الذي يقدمه المذيع أحمد سلطان في الثالثة والنصف عصراً، وتتواصل التغطية 12 ساعة.

وأكد مدير القناة راشد العوبد في تصريح صحافي أن القناة تحرص على مواكبة مختلف الأحداث الرياضية التي تقام على صعيد إمارة الشارقة والدولة بشكل عام، سعياً إلى وضع الجماهير في قلب الحدث، لافتاً إلى أن اللقاء يمتلك قيمة كبيرة وفرض إيقاعه على وتيرة التغطية التي توفرها القناة.