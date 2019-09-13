الامارات | محمد إبراهيم: أتمنى فوز الشارقة بلقب السوبر من أجل العنبري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: أتمنى فوز الشارقة بلقب السوبر من أجل العنبري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مهاجم نادي عجمان، محمد إبراهيم، أن الخسارة من الشارقة بخماسية في كأس الخليج العربي ليست مقلقة بالنسبة للبرتقالي قبل ضربة البداية في دوري الخليج العربي أمام بني ياس. وقال في مقابلة مع «الإمارات اليوم»: الخسارة جاءت في توقيت مثالي، وكانت درساً كبيراً تعلمنا منه الكثير، وقد تجاوزنا تلك المباراة وأصبح التركيز منصباً على بطولة الدوري».

وقلّل محمد إبراهيم من المخاوف الجماهيرية حول مستوى اللاعبين الأجانب، مشدداً على أنهم من العناصر التي ستثبت نفسها في بطولة الدوري، وبحاجة فقط الى مزيد من الانسجام مع بقية لاعبي الفريق، اذ لم تصل درجة انسجامهم لأكثر من 70%، على حد قوله.

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وتوقع اللاعب السابق لشباب الأهلي والشارقة، فوز الملك بلقب السوبر، مؤكداً تعاطفه الكامل مع المدرب عبدالعزيز العنبري باعتباره أحد الكوادر التدريبية الوطنية، الذي أثبت نجاحاً كبيراً في الموسم الماضي، كما تحدث إبراهيم عن العديد من الموضوعات، ضمن الحوار التالي.

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