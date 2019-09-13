الامارات | غالفاو.. معجب بسوق الذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن غالفاو.. معجب بسوق الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الوصل، البرازيلي لوكاس غالفاو، إعجابه بسوق الذهب في دبي، إذ نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة له أثناء زيارته للسوق، موجهاً الدعوة إلى أصدقائه لزيارة المكان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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