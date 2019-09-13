الامارات | طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم يحتفلون بإنجازات مان سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم يحتفلون بإنجازات مان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل وفد من طلبة وطالبات مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، أول من أمس، داخل مقر شركة كيونت العالمية، بإنجازات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الماضي، التي كان أبرزها احتفاظه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان في استقبال الوفد الذي ترأسته مريم عثمان، مدير عام المركز، خالد دياب، المدير الإقليمي لشركة كيونت العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي حرص على مرافقة الوفد داخل مقر الشركة، كما قام بالتقاط الصور التذكارية مع الطلبة وسط الكؤوس وقمصان لاعبي مانشستر سيتي.