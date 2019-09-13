الامارات | لاعب السلة الخيّال يشارك في مونديال بناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب السلة الخيّال يشارك في مونديال بناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد بناء الأجسام، أخيراً، القائمة الموسعة للمنتخب الوطني لبناء الأجسام، لتمثيل الإمارات في بطولة العالم، التي تستضيفها الفجيرة من 5 وحتى 10 نوفمبر المقبل، في قائمة تضم لاعب المنتخب والإداري السابق لفريق السلة في نادي الشارقة، عدنان الخيال (39 عاماً)، الذي وبعد الابتعاد عن اللعبة، تمكن خلال مسيرة امتدت لثلاث سنوات، من الحصول على لقبه الدولي الأول في ديسمبر الماضي، بعد أن فاز بذهبية فئة «الكلاسيك» في بطولة «دبي الدولية لبناء الأجسام»، ليحصل بعدها على رخصة المشاركة الدولية التي تؤهله للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقال الخيال لـ«الإمارات اليوم»: «الاتجاه إلى رياضة بناء الأجسام قبل ثلاث سنوات جاء على سبيل المصادفة، وبتشجيع من الأصدقاء، في ظل الاعتماد على هذه الرياضة كأسلوب حياة، بهدف الحفاظ على بنية جسم سليم، وممارستها، بجانب العشق الأول كرة السلة»، مشيراً إلى أن ارتباطه بكرة السلة لاعباً وإدارياً امتد حتى العام 2017، كان آخرها مشرفا على اللعبة في نادي الشارقة.

وقال الخيال:«إنجاز ذهبية دولية دبي، ديسمبر الماضي، والحصول على رخصة المشاركة الدولية، مثلا الحافز الأكبر في مواصلة تطوير الأداء، بهدف الوجود ضمن قائمة المنتخب في بطولة العالم، التي تقام للمرة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وتستضيفها الفجيرة».

وأوضح: «رغم اقتصار مسيرتي على ثلاث سنوات، شهدت تعرضي للإصابة، والخضوع لعمل جراحي، إلا أن الإصرار على تحقيق الإنجازات لرياضة الإمارات كان وراء قدرتي على العودة والإعداد بالصورة المثلى لدولية دبي، التي أحرزت فيها ذهبية فئة (الكلاسيك)، والتي مكنتني من دخول المنافسة الختامية مع أبطال متوجين في فئات أخرى، لأتوج بطلاً للأبطال، وأحصل على رخصة المشاركة الدولية».

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وأضاف: «تنظيم الإمارات لبطولة العالم كأول دولة على صعيد المنطقة، مثل حافزاً إضافياً لمواصلة العمل على تطوير أدائي، ما قادني حالياً إلى الارتقاء للمركز الثالث على قائمة التصنيف العالمي لفئة (الكلاسيك)، وشق طريقي إلى قائمة المنتخب، ضمن فئة النخبة التي ستمثل الدولة في كأس العالم بالفجيرة».

وتابع: «تمثيل الرياضة الإماراتية ورفع علم الدولة هما طموح أي رياضي، سواء في كرة السلة أو أي منافسة أخرى، خصوصاً أن ابتعادي عن هذه اللعبة، كلاعب كان بسبب تكرار الإصابات.

وعن طموحاته المستقبلية، قال عدنان الخيال: «تمثل فئة الكلاسيك فرصة سانحة لي للمنافسة على إحدى منصات التتويج في بطولة العالم».

واختتم: «تختلف منافسات بناء الأجسام عن بقية الألعاب الرياضية، من خلال قدرة اللاعب على مواصلة العطاء في سن متقدمة، ومع تحقيق الأهداف التي وضعتها لمسيرتي في هذه الرياضة، سأعود مستقبلاً إلى لعبتي المفضلة كرة السلة من خلال العمل الإداري».

- الخيال: ذهبية دولية دبي ورخصة المشاركة الدولية مثلتا الحافز الأكبر لي.