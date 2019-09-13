شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود فريق سموحة أمام فاركو رغم إجرائه عملية جراحية في الرقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نشر حساب نادي سموحة الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورة لحسام حسن، المدير الفني للفريق، وهو يقود فريق سموحة عقب إجرائه عملية جراحية في الرقبة. وخضع نجم مصر السابق لعملية جراحية في رقبته، خلال الأيام الماضية. وكتب حساب سموحة على «فيس بوك»: «العميد حسام حسن يتحامل ويحضر المباراة الودية بين ناديي سموحة وفاركو رغم خضوغه لعملية جراحية بالرقبة، تمنياتنا بالشفاء العاجل لمديرنا الفني».

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