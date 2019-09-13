شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لميتشو صباح الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في العاشرة والنصف صباح غد الجمعة بملعب ليت ديور الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي بمدينة زيس التى تبعد عن داكار بـ٧٠ كيلو وذلك للحديث عن المباراة. ويواجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت يوم السبت المقبل بذهاب دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا.

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