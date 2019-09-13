شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا : إصابتى نفسية ولم يساندنى أحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى السبب الرئيسى فى استبعاده عن مباريات القلعة الحمراء فى الفترة الماضية.
قال زكريا فى تصريحات تلفزيونية إن إصابته نفسية وتسببت فى ابتعاده عن المباريات موضحا أن الأمر أختتم بتعب والده وخضوع والدته لعملية جراحية، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.
أكد لاعب الأهلى أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، موضحا ان إصابته فى "الركبة" ولا يعلم ماهى مشيرا إلى أن الأشعة لم تُظهر شيئا ولكنه يشعر بوجع".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا : إصابتى نفسية ولم يساندنى أحد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.