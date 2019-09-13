شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا : إصابتى نفسية ولم يساندنى أحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى السبب الرئيسى فى استبعاده عن مباريات القلعة الحمراء فى الفترة الماضية.

قال زكريا فى تصريحات تلفزيونية إن إصابته نفسية وتسببت فى ابتعاده عن المباريات موضحا أن الأمر أختتم بتعب والده وخضوع والدته لعملية جراحية، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

أكد لاعب الأهلى أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، موضحا ان إصابته فى "الركبة" ولا يعلم ماهى مشيرا إلى أن الأشعة لم تُظهر شيئا ولكنه يشعر بوجع".