شكرا لقرائتكم طارق قنديل يطمأن الجماهير: الأهلى يستعد لكانو سبورت بكل قوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن طارق قنديل رئيس بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ، الجماهير على استعدادات المارد الأحمر للمباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.

وتتواجد بعثة الفريق الكروى الأول بالأهلى فى غينيا الإستوائية لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وقال طارق قنديل فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة النادى الأهلى أن البعثة تقوم بالاعداد الجيد للمباراة وأن المدير الفنى رينيه فايلر مندمج بشكل كبير مع الأجواء فى القارة الأفريقية.

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وأكد طارق قنديل أن الطقس استوائى وأن بعض الأمطار تتساقط لكنها لا تؤثر على استعدادات الفريق.

وشدد طارق قنديل أن هناك جالية عربية لكنها ليست كبيرة مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفنى عازمون على إسعاد الجماهير.