شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الاهلى يستأنف ضدد عقوبة "هيندريك" بالاتحاد الدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى أن مجلس ادارة الاحمر سوف تقدم أستءناف ضدد عقوبة الموقعة للاعب البرازيلى هيندريك خلال الايام الماضية .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أن مجلس ادارة النادى تريد معرفة حيثيات الحكم الذي أصدره مؤخرًا بالغرامة الموقعة على النادي وقدرها 990 ألف دولار، لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك .

وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " غرم النادى الأهلي مبلغ قدرة 990 الف دولار نظير عدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك الذي تعاقد معه النادي أثناء تولي الإسباني جاريدو القيادة الفنية لفريق الكرة عام 2015 وثبت تواضع مستوى اللاعب الذي رحل بعد ثمانية أشهر من بداية التعاقد معه.