شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: بداية الدورى للأهلى صعبة وتركيزنا مع أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أن بداية الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز صعبة. وتتواجد بعثة الفريق الكروى الأول بالأهلى فى غينيا الإستوائية لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. أضاف عبد الحفيظ فى لقاء لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلى أن الفريق يستعد للمباراة المرتقبة أمام كانو سبورت وفقاً للبرنامج الموضوع وأن أرضية الملعب التى ستقام عليها المواجهة جيدة خاصة وأن الملعب استضاف بطولة أمم أفريقيا عام 2015. Advertisements وقال عبد الحفيظ أن المدير الفنى الجديد يهتم بالتفاصيل الصغير قبل الكبيرة وهو عامل ايجابي وسيعود بالنفع على القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. تابع عبد الحفيظ ان وليد أزارو يعانى من اصابة خفيفة وسيكون فى التدريبات غداً بينما جميع اللاعبون جاهزون للمباراة أمام كانو سبورت.

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