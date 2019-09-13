شكرا لقرائتكم سفيرة مصر بالسنغال: الزمالك حظى بإهتمام كبير من قبل الإعلام و الجماهير السنغالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال أن مباراة الزمالك تحظى بإهتمام كبير من قبل الإعلام و الجماهير السنغالية التى حرصت على إستقبال الزمالك فى الفندق و المطار. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال ، المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا. Advertisements تابع نهي خضر فى تصريحات لقناة ON SPORT انه وقت بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر كان هناك العديد من التهنئة للسفارة المصرية بسبب التنظيم الرائع للبطولة و الإشادة بحسن ضيافة منتخب السنغال وقتها.

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