شكرا لقرائتكم سفيرة مصر بالسنغال: الزمالك حظى بإهتمام كبير من قبل الإعلام و الجماهير السنغالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال ، المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.
تابع نهي خضر فى تصريحات لقناة ON SPORT انه وقت بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر كان هناك العديد من التهنئة للسفارة المصرية بسبب التنظيم الرائع للبطولة و الإشادة بحسن ضيافة منتخب السنغال وقتها.
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