شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الزمالك ينتظره مباراة قوية أمام بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن فريق الزمالك ينتظره مباراة قوية أمام جينيراسيون فوت، بطل السنغال المقرر لها بعد غد السبت فى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم إن الفريق الأبيض ينقصه بعض اللاعبين المميزين أمام بطل السنغال بسبب عدم قيدهم فى القائمة الأفريقية مثل محمد أوناجم وإمام عاشور.
تابع الغندور إن مواجهة الزمالك وبطل السنغال تعد أول لقاء للفريق الأبيض خارج الديار موضحا أنه يتمنى الفوز للفريقر الأبيض فى مشواره الأفريقيى.
أكد نجم الزمالك الأسبق إن جمهور الفريق الأبيض بات لديه ثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة ميتشو.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور : الزمالك ينتظره مباراة قوية أمام بطل السنغال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.