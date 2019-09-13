شكرا لقرائتكم الغندور يعلن إقامة السوبر بين الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة بدون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى خالد الغندور عن الاستاد الذى ستقام عليه مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك والمقرر لها 20 سبتمر الجارى. قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" السوبر المصري سيقام على ستاد القاهرة وبدون جماهير". وتابع الغندور، أن اتحاد الكرة المصري قرر بشكل نهائي إقامة السوبر على ستاد القاهرة بحضور50 فرد فقط لكل نادي.. وأكمل الغندور أن الأمن رفض إقامة اللقاء بحضور جماهيري في ظل حالة الشحن والتوتر القائمة بين الجمهورين في الوقت الحالي موضحا أن اتحاد الكرة سيسلم 50 دعوة لكل ناد وسيتم توزيعها بمعرفة مجلسي الأهلى والزمالك.. Advertisements الجدير بالذكر أن مسئولي اتحاد الكرة كشفوا أن المفاوضات مع الجهات الأمنية ما زالت قائمة لإختيار الملعب النهائى المستضيف للسوبر المصري الذى يجمع الأهلي " بطل الدوري عن نسخة 2017 – 2018 ، و الزمالك بطل كأس مصر.

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