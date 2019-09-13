شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا : لن أختم مشوارى إلا فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى إنه يعتبر لاعبا حرا فى الوقت الحالى ويحق له التوقيع لأى نادى لأنه غير مقيد فى قائمة أى فريق.

أكد مؤمن زكريا أنه لن يلعب لأى فريق غير الأهلى على الرغم من حصوله على أكثر من عرض.

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أضاف "سألعب مع الأهلي، ولو طلب المدير الفني إعارتي سيراني في التدريب ومع إصراري سيطلب استمراري وألعب مع الأهلي".

تابع "لن أختم مشواري الكروي إلا في النادي الأهلي، أنا سعيد بخطوة انضمامي للفريق ومستمر".