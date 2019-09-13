شكرا لقرائتكم نعيم البكر: "أولمبياد طوكيو" أجبرنا على دوري الرديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، أن ورشة العمل الخاصة بتنظيم دوري للرديف، جاءت بناء على ظروف لاعبي المنتخب الأولمبي الذين لم تتاح لهم فرصة المشاركة مع الأندية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت اللجنة، يوم الخميس، عن عقد ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ومع ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة في الدوري للموسم الرياضي 2019-2020.

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وقال نعيم البكر في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: القرار لم يكن رد فعل لمباراة الأخضر ضد اليمن، بل بناء على مشاركة المنتخب الأولمبي، المقبل على خوض كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف: تضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين شاركوا فقط في أول جولتين من الدوري، والبقية لم تتح لهم الفرصة، ولذلك جاءت الفكرة من المسابقات واللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم لزيادة مباريات لاعبي الأولمبي وتجهيزهم قبل الحدث القاري.

وأردف: سيتم تبادل الأراء مع الرابطة والأندية، مع تحديد الملاعب المستضيفة أو إقامة دوري مناطق، على أن ترفع الأراء إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يفيد الأخضر الأولمبي.