شكرا لقرائتكم لقاء اتحاد جدة يُقرب ضمك من "مليون" الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن خزينة نادي ضمك سترحب بالملايين بدء من يوم الجمعة، وذلك حسب المؤشرات، بعد نفاذ جميع تذاكر مباراتهم أمام ضيفهم اتحاد جدة، وذلك قبل 48 ساعة من اللقاء .

وسيضمن نادي ضمك الحصول على مليون ريال في حال ملئت جماهيره أكثر من عشرة آلاف مقعد في الاستاد، بحسب استراتيجية دعم الأندية التي أقرتها هيئة الرياضة السعودية مطلع الموسم.

وتبلغ سعة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة 20 ألف متفرج، فيما يبلغ عدد سكان خميس مشيط أكثر من نصف مليون.

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وكان ضمك شاهدا على حصول ناديين على "المليون الجماهيري"، حين واجه النصر في الجولة الاولى بالرياض، في مباراة حضرها أكثر من 11 ألف مشجع.

وفي الجولة الثانية أمام العدالة الذي حضر له قرابة 12 ألف مشجع في ستاد الأمير عبد الله بن جلوي، والعدالة كان حاضرا أيضا في أول اخفاق لنادي جماهيري في الحصول على المليون، حين استقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة 7 آلاف و 544 مشجع مباراة تعادله مع الأهلي، بنسبة لا تتجاوز 12% من سعة ملعب الجوهرة المشعة .

ولم يصل الشباب على ستاد الملك فهد حتى إلى نصف عدد الحضور الجماهيري في مباراة النصر وضمك، ثلاثة آلاف وتسعمئة وستة وسبعين فقط هم من تواجدوا.

وانضم نادي الفيحاء إلى ركب الحاصلين على المليون، بعد تجاوز نسبة الحضور أمام الحزم 59% من السعة الإجمالية لاستاد المجمعة، الشيء ذاته انطبق على أندية الاتفاق والرائد بنيل المليون، فيما لم يتمكن الوحدة والتعاون من الوصول إلى الحد المطلوب في مبارياتهما.