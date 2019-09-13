شكرا لقرائتكم تاريخ اتحاد جدة مع الأندية الصاعدة يربك ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في موسم 2008 و2009 كان الرائد الصاعد حديثا الضحية الأولى لاتحاد جدة بخماسية مقابل هدف وحيد في أولى الجولات، ولاحقا انتصر الاتحاد على أبها بهدفين مقابل هدف.

وفي الموسم التالي خرج الاتحاد لملاقاة الفتح وهزمه بثنائية قبل أن يتفوق على القادسية بسباعية لواحد ، ثلاثة من اهدافها حملت توقيع نايف هزازي ، وفي 2010-2011 تابع الاتحاد بدايته القوية امام الصاعديْن انذاك، فريقا الفيصلي والتعاون على ملعبهما.

وجاء الدور في الموسم التالي على الأنصار الذي هزم بثلاثية مقابل هدفين وهجر الذي تلقى سباعية نظيفة وهي أكبر نتيجة لأصفر جدة ضد فريق صاعد.

وصعد الشعلة من الدرجة الأولى موسم 2012-2013 ، وانتصر عليه الاتحاد بهدف يتيم، وفي الموسم التالي لم يفز الاتحاد على الصاعديْن، بعدما فاجئه العروبة بإسقاطه الاتحاد بهدف مشاري العنزي، قبل أن يتعادل الاتي مع النهضة بأربعة أهداف لمثلها.

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وانضم الخليج لضحايا الاتحاد في موسم 2014-2015، قبل أن ينال الفريق الجداوي أول خسارة على أرضه من فريق صاعد وحملت بصمة نادي هجر بهدف محمد الراشد ليرد الاعتبار بعد ثلاث سنوات من سباعية الاتحاد .

وكان الدور على القادسية والوحدة، وتفوق عليهما اتحاد جدة على أرضهما، و كذلك كان الحال مع الاتفاق والباطن،وانتصر على الفيحاء في الموسم قبل الماضي بخماسية لكنه تعادل مع أحد بهدفين لمثلهما.

أما في الموسم الماضي لم يحقق الاتحاد الفوز واكتفى بالتعادل بهدفين ضد الوحدة والحزم الصاعدين للدوري الممتاز.

و في المجمل فاز الاتحاد في ست عشرة مباراة وتعادل أربع مواجهات وخسر في اثنتين أمام فرص صاعدة لدوري المحترفين، وسجل لاعبوه تسعة وخمسين هدفاً واستقبل ثلاثة وعشرين هدفاً، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مناسبات فقط.

ويلاقي اتحاد جدة، يوم الجمعة، فريق ضمك "الصاعد حديثا" ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.