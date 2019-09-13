شكرا لقرائتكم الجاسم: انتقلت إلى النصر الكويتي لأرفع عدد مشاركاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك تيسير الجاسم في تدريبات فريقه الجديد النصر الكويتيللمرة الأولى يوم الاثنين، منذ انتقاله إليه بعد قضائه أكثر من 15 عاماً في الدوري السعودي بقميص أهلي جدة والوحدة.

وفي حديثه لـ"في المرمى" قال الجاسم "أود أن أزيد نسبة مشاركاتي في الدوري الكويتي وأن أقدم مستوى عال في المنافسة. ولدى سؤاله عن الفوارق الفنية وسبب ختياره الكويت، أضاف الجاسم "لم أفكر في الفوارق الفنية والمحترف دائماً يبحث عن فرصة لعب وخاصة أن زيادة عدد الأجانب قلصت مشاركة اللاعب السعودي، والنصر الكويتي في المواسم الخمسة الأخيرة لم ينزل من المراكز الخمسة الأولى وهم بحاجة للاعبي الخبرة.

وانتقل تيسير الجاسم إلى النصر الكويتي يوم الاربعاء الماضي في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد.