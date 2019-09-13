شكرا لقرائتكم تقارير تكشف عودة ساري إلى دكة يوفنتوس بعد شفائه من الالتهاب الرئوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المقرر أن يقود المدرب ماوريتسيو ساري فريقه يوفنتوس خلال لقائه مع مضيفه فيورنتينا يوم السبت في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية يوم الخميس.

وأشار موقع (فوتبول إيطاليا) الإلكتروني إلى أن ساري سيسجل ظهوره الرسمي الأول مع يوفنتوس في بطولة الدوري أمام فيورنتينا، بعدما غاب عن أول مباراتين للفريق في المسابقة بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

وغاب ساري عن لقائي يوفنتوس أمام بارما ونابولي اللذين فاز بهما الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، حيث ترك مهمة القيادة لمساعده جيوفاني مارتوسيللو في المباراتين اللتين فاز بهما يوفنتوس، ليتقاسم صدارة ترتيب المسابقة مع إنتر وتورينو برصيد ست نقاط لكل منهم.

وكان مدرب نابولي وتشيلسي الإنجليزي السابق قد تولى قيادة الفريق المتوج بلقب الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة، خلال المباريات الودية التي خاضها يوفنتوس أثناء فترة التوقف الدولي.